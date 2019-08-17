Следователи опровергли проникновение мародеров на борт самолета А321

Сотрудники полиции круглосуточно охраняют самолет Аirbus 321 "Уральских авиалиний", который находится на кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья. С момента происшествия посторонние не проникали на борт судна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского регионального следственного управления на транспорте СКР России.

В ведомстве опровергли информацию о том, что на борт совершившего аварийную посаду судна проникли мародеры.

Аналогичное заявление сделали в "Уральских авиалиниях": "Авиакомпания официально опровергает эту информацию. Воздушное судно охраняется Росгваридией. Посторонних и мародеров нет, на борту ведут работы Следственный комитет и эксперты МАК".

Напомним, самолет, выполнявший рейс "Москва-Симферополь" приземлился в поле после того, как у него отказали оба двигателя. Причина - попадание стаи птиц. На борту находились 226 пассажиров, экипаж судна пилоты самолета Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили Airbus в поле без шасси, не допустив жертв.

Президент России Владимир Путин присвоил пилотам A321 звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.

Расследование инцидента не завершено. МАК изучает бортовые самописцы, судя по стенограмме разговора пилота с диспетчером аэропорта Жуковского, последний фиксировал перелеты птиц перед взлетом борта. По одной из версий, причиной скопления птиц могли быть свалки, находящиеся вблизи взлетной полосы.