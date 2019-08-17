08 Сентября 2020
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Политика Украина
дом Петра Порошенко (2018) | Фото: strana.ua

Порошенко обвинили в вывозе с Украины миллиардов долларов

Американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту вывел из страны не меньше $8 млрд.

В интервью украинскому изданию "Страна" Кислин заявил, что вернулся на Украину, чтобы встретиться с новым руководством страны и поговорить о делах, связанным с Порошенко.

"Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн", — сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

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Порошенко обвинили в вывозе с Украины миллиардов долларов

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Теги: Петр Порошенко, Украина, Сэм Кислин



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