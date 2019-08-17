Сочи затопило после ливня

В Сочи прошел сильный ливень, после которого город оказался частично затоплен. На курорте единовременно выпало более 70 мм осадков, передает корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы сообщают, что главная пешеходная улица Сочи — Навагинская превратилась в бурлящую реку глубиной полметра. Под воду ушла и площадь у мэрии.

Затоплены также несколько участков федеральной трассы в Лоо и Вардане.

МЧС сохраняет экстренное предупреждение о непогоде, дожди могут продолжиться. Мэрия доложила, что это не повлияло на систему жизнеобеспечения города.