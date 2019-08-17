Следователи проверят информацию о нападении полицейского на кандидата в депутаты в Петербурге

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проверит информацию о нападении полицейского на кандидата в муниципальные депутаты от "Партии роста" Елену Кондрашову.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в ближайшее время Кондрашову допросят, ей также будут разъяснены нормы законодательства об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Информация о нападении была распространена в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что причиной конфликта стало распространение агитационных материалов кандидата. Якобы полицейский несколько раз толкнул Кондрашову и ударил ее рукой в живот.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего.