Министр строительства Якушев признался, что ждет давления и недовольства из-за нового индекса оценки городов

Индекс качества городской среды должен стать одним из основных по оценке качества работы властей муниципалитетов. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление сделал глава Минстроя Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

Министр пояснил, что учитываться будет много факторов и даже количество фотографий возле городских достопримечательностей. "Сначала я думал, что это не серьезно, но потом меня убедили: если граждане фотографируются и мест в городе таких много, то это серьезный показатель", - подчеркнул Якушев.

По задумке индекс будет оценивать количество общественных пространств и благоустроенных дворов в муниципалитете, развитость доступной среды, наличие социальных услуг и другие параметры.

При этом в Минстрое, при признаниям Якушева, ждут давление и недовольства со стороны городов.

"Будущее за этим показателем и он будет главным в оценке работы муниципалитетов. Ждем, что недовольных будет много, так как все увидят реальную картинку, но иначе нельзя: города должны меняться, - пояснил он. - Первый год будет очень тяжелый, понимаю, что на меня и министерство будет оказываться давление за то, что не так посчитали. Сначала будут претензии и недовольство, а затем анализ и дорожная карта, думаю, это серьезный рывок для качественного развития наших городов".

Всего Минстрой оценит 1114 городов.