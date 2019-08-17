Министр строительства Якушев признался, что ждет давления и недовольства из-за нового индекса оценки городов  

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область В России
Владимир Якушев, Госдума (2019) | Фото: duma.gov.ru

Министр строительства Якушев признался, что ждет давления и недовольства из-за нового индекса оценки городов  

Индекс качества городской среды должен стать одним из основных по оценке качества работы властей муниципалитетов. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление сделал глава Минстроя Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

Министр пояснил, что учитываться будет много факторов и даже количество фотографий возле городских достопримечательностей. "Сначала я думал, что это не серьезно, но потом меня убедили: если граждане фотографируются и мест в городе таких много, то это серьезный показатель", - подчеркнул Якушев.

По задумке индекс будет оценивать количество общественных пространств и благоустроенных дворов в муниципалитете, развитость доступной среды, наличие социальных услуг и другие параметры.

При этом в Минстрое, при признаниям Якушева, ждут давление и недовольства со стороны городов.

"Будущее за этим показателем и он будет главным в оценке работы муниципалитетов. Ждем, что недовольных будет много, так как все увидят реальную картинку, но иначе нельзя: города должны меняться, - пояснил он. - Первый год будет очень тяжелый, понимаю, что на меня и министерство будет оказываться давление за то, что не так посчитали. Сначала будут претензии и недовольство, а затем анализ и дорожная карта, думаю, это серьезный рывок для качественного развития наших городов".

Всего Минстрой оценит 1114 городов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Министр строительства Якушев признался, что ждет давления и недовольства из-за нового индекса оценки городов  

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Якушев, индекс оценки городов, Министерство строительства, Индекс качества городской среды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети