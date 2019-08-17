Минстрой разрабатывает "рекомендательно-обязательный" документ, который избавит города от многоэтажных гетто

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в ближайшее время в стране появится стандарт комплексной застройки территории. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, глава Минстроя подчеркнул, что документ будет "рекомендательно-обязательным".

Речь идет о необходимости новым районам иметь всю нужную инфраструктуру, в первую очередь социальную. Иными словам бездумная многоэтажная застройка "в чистом поле" в погоне за показателями "майским указов" по вводу квадратных метров жилья будет ограничена новыми стандартами. "Таких историй больше не должно быть", - сказал Якушев.

"Мы должны облачить его в нормативный документ, но пока нет понимания либо это будет закон либо постановление правительства", - пояснил министр и добавил, что стандартизация коснется только основных вещей, например, общественной территории, вопросов по благоустроительным работам и наличие социальных сервисов.

"Вопрос инфраструктуры очень важный, там где она есть, то и дома как грибы растут, а где нет – то ни шатко ни валко", - резюмировал министр.