08 Сентября 2020
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Экономика В России
строительство, микрорайон, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

Минстрой разрабатывает "рекомендательно-обязательный" документ, который избавит города от многоэтажных гетто

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в ближайшее время в стране появится стандарт комплексной застройки территории. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, глава Минстроя подчеркнул, что документ будет "рекомендательно-обязательным".

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Речь идет о необходимости новым районам иметь всю нужную инфраструктуру, в первую очередь социальную. Иными словам бездумная многоэтажная застройка "в чистом поле" в погоне за показателями "майским указов" по вводу квадратных метров жилья будет ограничена новыми стандартами. "Таких историй больше не должно быть", - сказал Якушев.

"Мы должны облачить его в нормативный документ, но пока нет понимания либо это будет закон либо постановление правительства", - пояснил министр и добавил, что стандартизация коснется только основных вещей, например, общественной территории, вопросов по благоустроительным работам и наличие социальных сервисов.

"Вопрос инфраструктуры очень важный, там где она есть, то и дома как грибы растут, а где нет – то ни шатко ни валко", - резюмировал министр.

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Минстрой разрабатывает "рекомендательно-обязательный" документ, который избавит города от многоэтажных гетто

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Теги: Владимир Якушев, благоустройство, стандарт комплексной застройки территории, строительство



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