08 Сентября 2020
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ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства. Как передает корреспондент Накануне.RU, по словам Якушева это даст в первую очередь улучшение выдачи ипотеки под эти цели.
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"Если дом строится непонятно по каким правилам, то как банк потом этот дом продаст? - задался вопросом Якушев на пресс-конференции в Тюмени. - Это не значит, что дома должны быть под одну гребенку". Он пояснил, что дом должен соответствовать всем требованиям по инженерным сетям, теплопроводности и так другим параметрам.

"Банки должны понимать: если завтра они выставят дома на продажу, то он реализуется", - добавил глава Минстроя.

Напомним, в первом полугодии 2019 г. объем выдачи ипотеки в России сократился на 3,5 % в годовом выражении.

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Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам

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Теги: стандарты ИЖС, ипотека, Владимир Якушев, кредиты, банки



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