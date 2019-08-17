Поправки в закон о границах приаэродромных территорий отложили на 2021 год

Поправки в закон об установлении приаэродромных территорий (ФЗ-135) будут разработаны в 2021 г. Об этом в Тюмени сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Это работу предложено отложить до 2021 году и серьезно проанализировать, но в любом случае стране надо будет провести это", - отметил Владимир Якушев.

Федеральный был принят в 2017 г., он обязал аэропорты установить на своих приаэродромных территориях (земли в радиусе 30 км) семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. Однако ни в одном аэропорту гражданской авиации РФ приаэродромная территория так и не была установлена. Основная причина в том, что не был определен порядок расчета возмещения ущерба в связи с ограничениями использования земель и объектов недвижимости.

Как сообщало Накануне.RU, Минтранс предлагает сократить размеры приаэродромных территорий, смягчив нормативы по уровню шума, что поддерживают застройщики и формально аэропорты.