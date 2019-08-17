Поправки в закон о границах приаэродромных территорий отложили на 2021 год

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    guess luxe сумки вот

Экономика Тюменская область Центральный ФО Уральский ФО В России
Boeing-737 Боинг самолет аэропорт Домодедово стоянка (2010) | Фото: Накануне.RU

Поправки в закон о границах приаэродромных территорий отложили на 2021 год

Поправки в закон об установлении приаэродромных территорий (ФЗ-135) будут разработаны в 2021 г. Об этом в Тюмени сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Это работу предложено отложить до 2021 году и серьезно проанализировать, но в любом случае стране надо будет провести это", - отметил Владимир Якушев.

Федеральный был принят в 2017 г., он обязал аэропорты установить на своих приаэродромных территориях (земли в радиусе 30 км) семь подзон с разными степенями ограничений по использованию. Однако ни в одном аэропорту гражданской авиации РФ приаэродромная территория так и не была установлена. Основная причина в том, что не был определен порядок расчета возмещения ущерба в связи с ограничениями использования земель и объектов недвижимости.

Как сообщало Накануне.RU, Минтранс предлагает сократить размеры приаэродромных территорий, смягчив нормативы по уровню шума, что поддерживают застройщики и формально аэропорты.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Поправки в закон о границах приаэродромных территорий отложили на 2021 год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: приаэродромные территории, ПАТ, Владимир Якушев, министр строительства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.11.2019 07:59 Мск "Аэрофлот" предложил создать компанию для орнитологической защиты аэропортов
Ранее 12.11.2019 15:14 Мск Эксперт: новая ВПП Шереметьево построена с нарушениями – это может закончиться катастрофой

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2019 10:18 Мск Минтранс подумывает сократить приаэродромные территории

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети