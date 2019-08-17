Минстрой обозначил застройщикам дедлайн для завершения строек с привлечением денег дольщиков

Девелоперы должны успеть достроить все свои объекты с привлечением средств дольщиком по старым правилам в течение двух лет. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев находясь в Тюмени.

Сейчас около 70% строящихся объектов все еще могут привлекать средства дольщиков, остальные уже попали под проектное финансирование с открытием экскроу-счетов в банках.

"Мы будем за этим очень пристально смотреть и реагировать будем, в случае чего, очень жестко", - подчеркнул Якушев и добавил, что "последний сигнал для рынка в виде постановления правительства выйдет 1 октября".