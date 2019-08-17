Чипсы и газировка пополнят список запрещенных для россиян продуктов

В Минздраве предложили ограничить продажу на предприятиях продуктов с повышенным содержанием соли и сахар. Речь идет о чипсах и газировке.

Министерство рекомендовало работодателям исключить из продажи эти продукты, а также энергетики, сухарики и шоколадные батончики. Их может заменить овощная соломка, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные снеки и зерновые батончики.

В Минздраве уточнили, что рекомендации подготовлены Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины. Но меры не будут носить принудительный характер.