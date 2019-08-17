08 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Ким Чен Ын у борта новой подводной лодки (2019) | Фото: kcna.kp

В КНДР прошли испытания нового оружия неизвестного типа

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын руководил тестовым запуском нового оружия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Тип и характеристики вооружения агентство не уточняет. Отмечено, что ученые национальной обороны показали отличный результат при тестовом запуске "и помогли укрепить большее доверие в этой системе вооружения".

По мнению южнокорейских военных, КНДР утром пятницы осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля, сообщает РИА Новости. Как сообщало Накануне.RU, военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

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В КНДР прошли испытания нового оружия неизвестного типа

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Теги: Ким Чен Ын, КНДР,



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Ранее 25.08.2019 08:43 Мск В КНДР испытали новой сверхмассивной ракетной установки

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