10 Сентября 2020
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Трамп, Генассамблея ООН (2018) | Фото: kamerican.com

Стало известна сумма, в которую Трампу обойдется Гренландия

Президенту США придется заплатить за Гренландию до $10 трлн, оценку стоимости полуострова сделал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Американский лидер, напомним, интересовался возможностью купить остров между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, который сейчас принадлежит Дании.

Штаты в 1867 году купили российскую Аляску, за $7,2 млн. В Гренландии есть запасы золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, разведка и добыча которых будет возможна по мере таяния льдов.

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Стало известна сумма, в которую Трампу обойдется Гренландия

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Теги: Ордов, Гренландия, Дональд Трамп



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