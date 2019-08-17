Стало известна сумма, в которую Трампу обойдется Гренландия

Президенту США придется заплатить за Гренландию до $10 трлн, оценку стоимости полуострова сделал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Американский лидер, напомним, интересовался возможностью купить остров между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, который сейчас принадлежит Дании.

Штаты в 1867 году купили российскую Аляску, за $7,2 млн. В Гренландии есть запасы золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, разведка и добыча которых будет возможна по мере таяния льдов.