Известный футболист заснул на премьере фильма Тарантино

Советский и российский футболист, главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин опубликовал в своем аккаунте в instagram фото, где он заснул на премьере фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", передает корреспондент Накануне.RU.

Снимок сделала жена Карпина в кинотеатре. "Когда любимая жена привела в кино", подписал фото тренер.

"И снится Валере, как он выйграл РПЛ с Ростовом, подписал Фалькао и вышел в финал ЛЧ", - написал в комментариях anatolevich6187.

"Неправда! Это не в кино, а на Ростов-Динамо в прошлом сезоне!", - комментирует ведущий "Матч ТВ" Роман Нагучев.

Напомним, Тарантино в августе приезжал в Москву, чтобы представить свой последний фильм "Однажды... в Голливуде".