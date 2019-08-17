Жертвами пожара в гостинице Одессы стали восемь человек

Пожар в одесской гостинице "Токио стар" унес жизни восьми человек. По предварительным данным, еще 10 человек получили ранения.

На втором этаже здания огонь вспыхнул в ночь на субботу. В огне оказались 1000 квадратных метров. По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, семь человек были спасены пожарными.

Оdessa.online сообщает, что в гостинице находилось 200 человек. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.