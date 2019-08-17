Предполагаемому виновнику пьяного ДТП на Южном Урале грозит до 12 лет тюрьмы

Водитель автомобиля Honda CIVIC, который опрокинул машину в кювет на дороге Медведевка-Куваши, может получить большой тюремный срок. Полиция Челябинской области завершила расследование уголовного дела и направила материалы в суд.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении МВД России, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На первом километре дороги Медведевка-Куваши он превысил скорость, машина улетела в кювет и опрокинулась. Пассажир автомобиля от травм скончался на месте.

Дело квалифицировано по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 12 лет.