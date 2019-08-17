Моор: В Тюмени приступили к проектированию второй кольцевой дороги

Губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии последнего объекта на тюменской кольцевой дороге заявил, что уже принято решение по проектированию второй окружной дороги, правда пока в виде большого полукольца, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны смотреть на шаг вперёд", — подчеркнул глава региона.

Напомним, на открытии транспортного кольца на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского сегодня присутствовал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Как сообщало Накануне.RU, Тюменская область вошла в тройку лучших по результатам опроса "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году будет отремонтировано 399 объектов, общей протяженностью 511,7 километров.