10 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Владимир Якушев, Александр Моор, открытие развязки (2019) | Фото: Накануне.RU

Моор: В Тюмени приступили к проектированию второй кольцевой дороги

Губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии последнего объекта на тюменской кольцевой дороге заявил, что уже принято решение по проектированию второй окружной дороги, правда пока в виде большого полукольца, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны смотреть на шаг вперёд", — подчеркнул глава региона.

Напомним, на открытии транспортного кольца на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского сегодня присутствовал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Как сообщало Накануне.RU, Тюменская область вошла в тройку лучших по результатам опроса "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году будет отремонтировано 399 объектов, общей протяженностью 511,7 километров.

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Моор: В Тюмени приступили к проектированию второй кольцевой дороги

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Теги: Александр Моор, кольцевая автодорога



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