08 Сентября 2020
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Владимир Якушев, Александр Моор, открытие развязки (2019) | Фото: Накануне.RU

Якушев открыл очередную развязку в Тюмени: "как в Дубае" 

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев открыл в Тюмени транспортное кольцо на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского, передает корреспондент Накануне.RU. Объект стал одним из последних в рамках строительства тюменской кольцевой автодороги.

"Тюмень претендует на звание лучшего города с развитой инфраструктурой", — подчеркнул министр и в лучших советских традициях поблагодарил строителей, вручив ударникам труда почетные грамоты.

Владимир Якушев, Александр Моор, открытие развязки(2019)|Фото:

На торжественной церемонии также присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор "Мострострой-11" Николай Руссу.

открытие развязки(2019)|Фото:

"Представьте, что было бы если бы не было в 2003 году стратегического решения по строительству окружной дороги", — задался риторическим вопросом губернатор Моор. А Руссу и вовсе сравнил Тюмень с Дубаем.

Владимир Якушев, Александр Моор, открытие развязки(2019)|Фото:

Под звук клаксона и пневматического салюта Якушев дал старт движению на новом участке дороги и первый транспорт в виде грузовиков прдрядчика проехал почетный круг по свежему покрытию.

Владимир Якушев, Александр Моор, открытие развязки(2019)|Фото:

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Якушев открыл очередную развязку в Тюмени: "как в Дубае" 

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Теги: владимир Якушев, развязка, Александр моор



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