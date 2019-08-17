Якушев открыл очередную развязку в Тюмени: "как в Дубае"

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев открыл в Тюмени транспортное кольцо на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского, передает корреспондент Накануне.RU. Объект стал одним из последних в рамках строительства тюменской кольцевой автодороги.

"Тюмень претендует на звание лучшего города с развитой инфраструктурой", — подчеркнул министр и в лучших советских традициях поблагодарил строителей, вручив ударникам труда почетные грамоты.

На торжественной церемонии также присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор "Мострострой-11" Николай Руссу.

"Представьте, что было бы если бы не было в 2003 году стратегического решения по строительству окружной дороги", — задался риторическим вопросом губернатор Моор. А Руссу и вовсе сравнил Тюмень с Дубаем.

Под звук клаксона и пневматического салюта Якушев дал старт движению на новом участке дороги и первый транспорт в виде грузовиков прдрядчика проехал почетный круг по свежему покрытию.