08 Сентября 2020
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Происшествия Крым
(2006) | Фото: www.gazeta.ru

Военные в Крыму случайно запустили ракету в ангаре

Военнослужащие морской авиации Черноморского флота случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД в помещении ангара аэродрома в Саках. Оружие разнесло часть здания, военным придется заплатить 46 млн руб.

Об инциденте сообщил "Коммерсант", по данным издания, ракета была выпущена во время проверки технического состояния с использованием комплекса "Ока". Военные не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД, в результате чего сработали пиропатроны, на которые был подан ток. Ракета, длиной 4 метра и весом порядка 700 кг, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно изделие.

Общий ущерб Минобороны оценило в 46 млн руб., 18,4 млн из которых - стоимость списанных ракет.

Одному из военных суд назначил наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, второму — год ограничения с выплатой 10%.

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Военные в Крыму случайно запустили ракету в ангаре

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Теги: Крым, ракета, Минобороны,



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Развитие сюжета:

Ранее 26.11.2019 13:38 Мск Случайно запустившие ракету военные должны выплатить 31 миллион рублей

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