Военные в Крыму случайно запустили ракету в ангаре

Военнослужащие морской авиации Черноморского флота случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД в помещении ангара аэродрома в Саках. Оружие разнесло часть здания, военным придется заплатить 46 млн руб.

Об инциденте сообщил "Коммерсант", по данным издания, ракета была выпущена во время проверки технического состояния с использованием комплекса "Ока". Военные не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД, в результате чего сработали пиропатроны, на которые был подан ток. Ракета, длиной 4 метра и весом порядка 700 кг, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно изделие.

Общий ущерб Минобороны оценило в 46 млн руб., 18,4 млн из которых - стоимость списанных ракет.

Одному из военных суд назначил наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, второму — год ограничения с выплатой 10%.