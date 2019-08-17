Пассажирку самолета "Уральских авиалиний" затравили из-за видео в соцсетях

Пассажирка Airbus A321 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле под Раменским, пожаловалась на травлю после видео в сторис Instagram, где она описывала свои эмоции после приземления судна.

Airbus, напомним, вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к поломке двигателей. Экипаж посадил самолет на кукурузное поле,на борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

На ролик одной из пассажирок обратил внимание британский таблоид Daily Mail, он назвал ее "неблагодарной стриптизершей, которая жалуется после спасения при экстренной посадке". В одном из сторис женщина поблагодарила бога за спасение, но не упомянула экипаж самолета, на что обратили внимание юзеры Instagram. После этого на женщину посыпались обвинения в неблагодарности к пилотам.

"Просто люди злые. И после такой катастрофы, когда нужна поддержка и, может быть, какая-то психологическая помощь, ужасно, что ты получаешь наоборот… Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: "лучше бы ты там сдохла", "зачем такие, как ты, выживают", — заявила она.

Женщина добавила, что никто из пассажиров не имеет претензий к пилотам.

Как сообщало Накануне.RU, пилотам A321 присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие ведет СКР, МАК, транспортная прокуратура. После инцидента Минприроды потребовало проверить наличие свалок вблизи Жуковского: по одной из версий птицы, попавшие в двигатели, могли быть привлечены незаконными свалками.