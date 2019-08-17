Испанцы возмутились сближением своего истребителя с самолетом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия ВВС страны из-за сближения истребителя ВВС Испании с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой. Самолет, напомним, действовал в составе подразделения НАТО.

Читатели El Confidencial выразили недоумение. "Испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия нам не враг и не друг", - комментировали они.

Испанцы отмечали, что западные границы России не затрагивают национальные стратегические интересы: "Россия — не наш конкурент". Они удивлялись, что испанцы забыли в Прибалтике.

Как сообщало Накануне.RU, к борту главы Минобороны РФ во время его перелета в Калининградскую область приблизился натовский F-18. Российский самолет Су-27 поспешил отогнать американский истребитель. В НАТО объяснили причину близкого подлета своего истребителя к самолету Шойгу. В альянсе отметили, что нужно было провести идентификацию борта.