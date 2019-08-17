Сочинцев предупредили о возможной эвакуации из-за ливней

Администрация Сочи готовится к эвакуации жителей из-за непогоды. В городе на выходные ожидаются сильные дожди с грозами, над морем могут формироваться смерчи, а в реках возможен резкий подъем уровня воды.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, глава Сочи Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек.

Предположительно, основной удар стихии придется на Лазаревский район. Главам районов и сельских округов дано поручение довести предупреждение до населения.

"Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы каждый населённый пункт был на связи", - отметил Пахомов.



Жителям рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями и лёгкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.