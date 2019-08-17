Острые темы встречи Силуанова в Кургане: переизбыток свиней, ненужная пшеница и недофинансированные проекты

В Курган 16 августа приехал чиновник, с которым еще в 2012 году хотел "встретиться" бывший губернатор Зауралья Олег Богомолов, говоря о низких зарплатах учителей с президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава государства послал его... к тёще. Теперь министр финансов РФ Антон Силуанов побывал-таки в Кургане, уже в статусе первого вице-премьера кабмина и куратора региона, и встретился с представителями крупнейших компаний Зауралья и врио губернатора Вадимом Шумковым, передает корреспондент Накануне.RU.

Официально темой встречи было заявлено обсуждение и реализация на территории региона трех национальных проектов - это "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Силуанов отметил, что все три нацпроекта имеют цель создания новых рабочих мест.

"Есть опыт работы с компаниями, которые за один только год увеличивают производительность труда более, чем на 10%. Это выгодно всем - работникам, руководству, государству", - отметил глава Минфина.

Однако Курганская область на сегодняшний день является дотационным регионом с массой проблем, в том числе, и в сфере бизнеса. По словам врио губернатора Вадима Шумкова, это и высокие энерготарифы для бизнеса, и другие проблемные вопросы.

Однако собравшихся бизнесменов, как ни странно, не интересовали глобальные проблемы. Каждый сетовал на недостатки лишь в той сфере, которой он занимается.

Например, основатель мясокомбината "Велес", депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков свел обсуждение нацпроектов к одному направлению. Он затронул отрасль свиноводства и сказал, что за три года сможет построить 10 свиноводческих комплексов.

"Это 800 новых рабочих мест, 200 млн руб. налогов", - сказал Ильтяков.

На строительство комплексов нужны средства - именно такой поддержки, как всем дал понять депутат, и ожидает Ильтяков от государства в лице Антона Силуанова.

Глава Минфина ответил, что на сегодняшний день в стране просто переизбыток свинины. Другими словами, ее производят в огромных количествах. Однако такие объемы "крутятся" лишь на внутреннем российском рынке. А вот если, по словам Силуанова, рассмотреть вопрос выхода продукции на экспорт, например, в Китай, тогда ситуация могла бы повернуться лицом к Ильтякову.

На совещании среди множества федеральных чиновников присутствовала заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова, которая отметила, что в Китае не до конца решены все вопросы с нехваткой свинины. Она добавила, что в России сегодня свинина продается за хорошую цену, но любые кардинальные колебания отрасли могут привести к перепроизводству этого вида мяса.

Еще один крупный курганский бизнесмен Марат Исламов, руководитель агрохолдинга "Кургансемена", обратился к Силуанову с просьбой вмешаться в логистику и обсудить вопрос с руководством РЖД. Суть проблемы, по словам Исламова, в переизбытке пшеницы в Курганской области. Предприниматели не могут найти достаточное количество вагонов, чтобы вывезти зерно, например, до порта в Новороссийске для дальнейшей продажи.

Еще один выступающий - руководитель НПО "Курганприбор" и депутат Курганской областной думы Сергей Муратов рассказал Силуанову про совместные проекты с госкорпорацией Роснано. Муратов сообщил, что первый касается транспортировки газа, второй - производства электроопор для РЖД, а третий - выпуск автобусов. Но все три проекта могут остаться недофинансированными и, как следствие, могут развалиться.

Муратов пояснил, что половину средств дает Роснано, само предприятие - 20%, а оставшиеся 30% нужно где-то брать. Бизнесмен назвал кредиты для бизнеса в этом направлении дорогим удовольствием и предложил сделать так, чтобы кредиты мог выдавать бюджет Курганской области. По мнению Муратова, в случае положительного решения экономика Зауралья только выиграет.

Антон Силуанов посоветовал предпринимателю обратиться в Федеральный фонд промышленности и добавил, что в рамках программы "Ускоренное социально-экономического развития Курганской области" можно найти средства для того, чтобы добавить денег региональному фонду промышленности.

До этого министр финансов заявил, что план ускоренного социально-экономического развития Курганской области в сентябре этого года внесут на утверждение в Правительство России.