08 Сентября 2020
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деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

С организаторов несогласованных митингов в Москве пытаются взыскать 13 миллионов

"Мосгортранс", "Автомобильные дороги" и "Анкор" пытаются взыскать с организаторов несогласованных митингов ущерб на сумму порядка 13 млн руб., сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Иски поданы в Коптевский и Тушинский суды. О самом большом ущербе заявили "Автомобильные дороги". По оценке организации, они потеряли более 11 млн руб. из-за повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства и выделения грузовых автомобилей для организации безопасности во время митинга. Сумму ущерба они оценили в 11 млн руб.

Мосгортранс сообщает, что и-за акции 27 июля было задержано движение маршрутного транспорта общего пользования. Убыток в компании оценили в 1,2 млн руб. Простой движения общественного транспорта произошел из-за того, что митингующие перекрыли дорогу.

Компания "Анкор" сообщила, что из-за митинга были вынуждены закрыть кафе на Тверской улице - из опасений причинения вреда посетителям и персоналу заведения, и того, что имущество общепита будет повреждено митингующими. Компания требует взыскания почти 552 тыс. руб.

Ответчиками выступают Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Напомним, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям установить ущерб, который был причинен гражданам и организациям во время московских несанкционированных протестов.

Ранее в столице прошли незаконные митинги. Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Акции протеста проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

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С организаторов несогласованных митингов в Москве пытаются взыскать 13 миллионов

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Теги: митинг, москва, мосгордума, иски, ущерб, массовые беспорядки



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