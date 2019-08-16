Росгидромет объяснил повышение радиационного фона после ЧП в Северодвинске

Повышение радиационного фона в Северодвинске после взрыва на военном полигоне могло быть вызвано облаком радиоактивных инертных газов, которое быстро рассеялось. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Повышение радиационного фона было зафиксировано 8 августа в 12.00 по московскому времени. Спустя два с половиной часа - в 14.30 - показатели уже вернулись к фоновому уровню.

В Росгидромете предполагают, что повышение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на постах было связано с прохождение облака радиоактивных инертных газов. Быстрому рассеянию облака поспособствовала метеорологическая обстановка в Архангельской области.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

В Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Росгидромет подтвердил, что в день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Нёнокса находится в 40 километрах от Северодвинска.