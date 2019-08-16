Политические чайки. Чиновники не могут решить, стоит ли из-за птиц у аэродрома убирать свалки

Чудо на кукурузном поле в подмосковном Раменском продолжают обсуждать. Главной темой неожиданно стал вид птиц, сбивших лайнер "Уральских авиалиний". Оказалось, что очень многое зависит от того, были ли это чайки или не чайки, а также от того, откуда они взлетали перед тем, как угодить в двигатели самолета. Если аэробус А321 угробили обитатели несанкционированной свалки, то напрашивается вывод, что мусорная тема в России вредит людям не только на земле, но уже и в небе. Если это так, то противники мусорной реформы и существующей экологической политики получают в руки козырь, побить который не так-то просто.

Неудивительно, что контролирующие ведомства оказались в замешательстве. Сначала все шло хорошо. Несмотря на то, что непонятно было, как вести пиар-активность внутри позитивного повода. Самолет упал, но пилоты герои и все выжили. До выпуска вечерних новостей власти Московской области успешно убедили всех, что ни законных, ни незаконных свалок возле аэродрома Жуковский нет. Однако уже вечером экоактивисты указали сразу на две незаконные свалки. В том числе и на помойку почти за забором аэропорта. Затем с подмосковной властью не согласились в Миприроды РФ. Там завэявили, что как минимум одна свалка возле аэропорта есть. Выступили представители самого аэропорта. Они заявили, что давно жаловались на огромное количество птиц в округе. Впрочем, сразу оговорились, что свалки тут не причем. Ближе к ночи выступил ОНФ, который, как оказалось, давно составил карты всех свалок в России, но почему-то предпочел не пиарить свою работу и молчать. Весь следующий день самые разнообразные ведомства делали самые противоречивые заявления, как будто за сутки сложно понять, есть ли в радиусе 15 километров от аэропорта незаконные свалки и птицы на них.



"Поскольку любое происшествие сейчас становится поводом для политических дебатов о его причинах и виновниках, некоторым ведомствам и лицам кажется, что линия «ничего не признавай», жди четких установок сверху - единственно правильная. Пока сверху не разрешат говорить о недостатках, турбопатриот должен все отрицать. Например, чайки, свалки и т.д. Но кто-то считает, что профессиональный подход предполагает иное. И слава богу. Будет смешно, если дойдет до того, что решать, залетная чайка врезалась в самолет или чайка со свалки, придется президенту", - комментирует политолог Константин Калачев.