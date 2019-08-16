В Прикамье погибли сельхозкультуры на площади 13,4 тысяч гектаров

Власти Пермского края оказывают поддержку сельхозпредприятиям по снижению последствий переувлажнения почвы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

Напомним, сегодня стало известно, что комиссия по предупреждению ЧС признала ситуацию в сельхозотрасли края чрезвычайной. Ранее режим ЧС муниципального уровня действовал в семи территориях края: Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Большесосновском, Ординском и Уинском районах. Общая площадь посевов на этих территориях составила 66,6 тыс. га. По предварительным данным, из-за переувлажнения почвы погибли сельхозкультуры на площади 13,4 тыс. га.

Поддержка сельхозтоваропроизводителям оказывается по поручению губернатора Максима Решетникова. Их освободят от обязанности достижения целевых показателей по урожайности. Отметим, что сейчас в Прикамье заготовлено порядка 60% кормов от плана.

Добавим также, что ранее синоптики сообщали о возможном повторении июльских паводков: тогда из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Самые многочисленные подтопления были зафиксированы в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. Дожди размыли дороги, повредили мосты, и на некоторое время отрезали жителей поселений от "большой земли".

Позже режим ЧС был снят. Жителям подтопленных территорий были выплачены компенсации.