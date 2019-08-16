Главу Кочевского района оштрафовали за дробление муниципальных закупок

По материалам прокурорской проверки глава Кочевского района Александр Юркин привлечен к ответственности за дробление закупок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Ранее прокуратура проверила как исполняется законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Надзорное ведомство установило, что глава администрации без проведения конкурса заключил пять муниципальных контрактов по благоустройству в селе Кочево. Общая сумма контрактов превысила 460 тыс. руб.

В отношении главы района было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ. Постановлением краевого Минфина Юркин был оштрафован на 30 тыс. руб.