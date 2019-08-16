07 Сентября 2020
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Мотофристайл в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Репетиция мотофристайла прошла в Екатеринбурге. Уникальное шоу можно будет увидеть на Дне города

Завтра, 17 августа, в День города Екатеринбурга на Плотинке выступят знаменитые профессиональные мото-спортсмены России и Европы. Сегодня вечером прошла репетиция этого уникального шоу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как обещают организаторы, в Историческом сквере состоится экстрим-шоу международного уровня. На Плотике построили уникальную трассу для демонстрации мастерства спортсменов. Мотоциклисты уже опробовали площадку в центре города.

Мотофристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Мотофристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Мотофристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

День города в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

За летающими профессионалами сегодня наблюдала целая толпа людей. Ожидается, что завтра народу будет в разы больше.

День города, зрители(2019)|Фото: Накануне.RU

Мотофристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Мотофристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Мотофристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Завтра с 13 до 20 часов перед жителями и гостями города будут выступать профессионалы по мотофристайлу и стантрайдингу (трюковая езда на мотоцикле) и райдеры в дисциплинах BMX и MTB. Зрелищные трюки продемонстрируют призёры российских и международных соревнований – команда по мотофристайлу и снегоходному фристайлу FMX13, команда по стантрайдингу Legend stunt team и райдеры с мировым именем, команда по велофристайлу FreestyleShow. Специальным гостем экстрим-шоу станет звезда команды Red Bull, чемпион России по эндуро (езда на мотоцикле по бездорожью) Алексей Колесников.

Снегоходный фристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Мотофристайл и снегоходный фристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Мотофристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Мотофристайл в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

На этой же площадке вечером выступят топовые рэп-исполнители лейбла Black Star – Мот и MC Doni. Еще одним подарком жителям уральской столицы станет выступление именитой рок-группы "Чайф" на главной сцене праздника на площади 1905 года.

День города в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Партнёром празднования Дня города в Екатеринбурге выступает Русская медная компания (АО "РМК"). В День города 2017 и 2018 годов РМК организовывала зрелищные шоу "Голоса и танцы Екатеринбурга". Вместе со звёздами российского шоу-бизнеса – Ёлкой, Полиной Гагариной, Дмитрием Нагиевым, Александром Пантыкиным, Валерием Меладзе и другими – для гостей праздника выступали талантливые свердловские танцевальные и вокальные коллективы и исполнители. Для них шоу "Голоса и танцы Екатеринбурга" стало шансом получить общегородское признание и выйти на новый профессиональный уровень.

День города в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

Также ежегодно РМК выступает генеральным партнёром празднования в Екатеринбурге Дня Победы. Зрителями мультимедийного павильона "Театр Великой войны" становятся тысячи горожан и гостей уральской столицы, а вечером при поддержке компании на главной праздничной сцене выступают артисты театра, кино и звёзды эстрады.

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Репетиция мотофристайла прошла в Екатеринбурге. Уникальное шоу можно будет увидеть на Дне города

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Теги: День города, выступления, Екатеринбург, мотофристай, снегоходный фристайл, велофристайл, Мот, MC Doni



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Развитие сюжета:

Ранее 17.08.2019 16:35 Мск "Такое вижу впервые" – в день рождения Екатеринбурга горожан удивили уникальным байк-шоу

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