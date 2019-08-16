Алексей Текслер на встрече с профсоюзным активом рассказал о мерах по повышению уровня производительности труда и перспективах ТОСЭР

Глава Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с представителями профсоюзных организаций региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Профсоюзы были и остаются важной частью нашего общества. Это огромное объединение людей, неравнодушных к судьбе региона и его жителей. Ключевая задача профсоюзов - отстаивать интересы работников, искать и находить баланс во взаимоотношениях с работодателями и властью. Сегодня роль профсоюзов не только не уменьшилась, а наоборот, стала более значимой и востребованной. Кто, как не вы, может реально помочь работникам в случае нарушения их прав", - подчеркнул Алексей Текслер, открывая встречу.

Глава региона рассказал о приоритетных направлениях в социальной сфере – будет расширена поддержка пенсионеров и инвалидов, увеличены расходы на строительство новых детских садов, школ, культурных и спортивных объектов, остановлена непродуманная оптимизация не только учреждений здравоохранения, но и образовательных, культурных.

"Члены профсоюзов промышленных отраслей интересуются, какие меры принимаются для повышения уровня производительности труда и планируется ли строительство новых предприятий?" - обратился к главе региона председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков.

"Это одна из важнейших задач, которая определена президентом. Мы включились в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", которым предусмотрен ряд мер поддержки. Сегодня 12 наших предприятий проходят аккредитацию в федеральном центре компетенций для получения такого рода поддержки. Задача – рост производительности труда до 2024 года на 30%, и каждое предприятие ежегодно должно минимум на 5% эту задачу обеспечить, тогда есть возможность получить аккредитацию и соответственно получать меры поддержки", - рассказал руководитель области.

Именно рост производительности труда позволит увеличивать заработную плату в регионе. Сегодня средняя зарплата по области чуть ниже 36 тыс. руб. и Южный Урал занимает только 37 место в рейтинге российских регионов.

"Это очень мало, и это нас с вами устроить не может", - подчеркнул Алексей Текслер.

Сейчас в регионе реализуется 30 крупных проектов. Особое внимание региональные власти обращают не на объем инвестиций, а на создание новых высококвалифицированных рабочих мест с высокой зарплатой.

"Это тот основной показатель эффективности нашей совместной деятельности, который мне кажется ключевым. Хотя инвестиции есть, они в регион приходят, но мне важно качество инвестиций. Первое – это рабочие места, второе – направленность на диверсификацию и создание новых продуктов и изделий", - отметил он.

Спрашивали главу региона и о перспективах ТОСЭР. В настоящий момент в регионе пять территорий опережающего социально-экономического развития. Это Бакал, Миасс, Озёрск, Снежинск и Верхний Уфалей. Идет работа над получением статуса ТОСЭР в Трехгорном. При этом глава области считает, что пока ТОСЭР в регионе работают плохо.

"У нас на пять территорий всего 14 инвестиционных проектов, порядка 178 человек по факту участвуют в реализации этих проектов, и около 200 млн рублей объем инвестиций. Это крайне мало. Здесь есть недоработка областного правительства. Поэтому первоочередная задача - перезапустить ТОСЭРы и привести туда инвесторов", - рассказал он.

И если раньше развитием ТОСЭР занималась структура внутри минэкономразвития, то теперь эти полномочия переданы вновь созданному министерству промышленности области.

Были вопросы и по здравоохранению. Представители профсоюзов обратили внимание на низкую укомплектованность медицинскими кадрами.

"У нас около 3 тысяч врачей не хватает в регионе. Это очень много", - отметил глава региона.

В области не хватает узких специалистов, терапевтов и фельдшеров.

"Конечно, мы не оставим эту проблему. Есть федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Эти программы у нас в регионе работают, но их эффективность начала ослабевать. Мы приняли решение и сейчас дорабатываем государственную программу Челябинской области, которая в дополнение к федеральной поддержке позволит нам более выгодные и интересные условия для врачей создавать в территориях. У меня сегодня был разговор с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Мы договорились координировать нашу работу, потому что этот вопрос требует поддержки федерального центра", - сообщил он.

Также планируется укреплять материальную базу учреждений здравоохранения. Так, область планирует приобретать машины "скорой помощи" и передвижные ФАПы.

В особом фокусе внимания находится работа по привлечению выпускников медицинских вузов. Область будет заключать со студентами договоры на целевое обучение. Таким образом, регион сможет привлечь около 400 специалистов.

"Мы гарантируем, что они придут в профессию после окончания вуза, и придут на конкретное место, которое мы обязательно подготовим", - добавил он.

Алексея Текслера спрашивали про строительство метро и развитие общественного транспорта в Челябинске, открытие новых школ и спортивных сооружений, решение проблем обманутых дольщиков.

Также к главе региона обратились с просьбой пересмотреть условия получения звания ветерана труда в Челябинской области.

"После того, как изменилось законодательство, работающему человеку очень сложно получить звание ветерана труда. От всех производственных коллективов просьба посмотреть условия получения этого звания. Сегодня это 35 лет стажа для женщин и 40 лет для мужчин, плюс получение почетной грамоты губернатора или председателя ЗСО. Может быть, оставить только стаж, исключая получение почетной грамоты, потому что люди по 30-40 и больше лет работают, но не имея грамоты, не имеют возможности получить это звание", - рассказал представитель профкома автомобильного завода "Урал".

"Давайте все вместе решать этот вопрос. Я считаю, что профсоюзы должны свою позицию по этому поводу сформулировать. Это действительно важный вопрос, и я о нем знаю. Очень важно принять такое решение, чтобы люди чувствовали, что это действительно серьезный знак их заслуг, работая на Южном Урале и на благо страны в целом", - считает руководитель области.