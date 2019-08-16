07 Сентября 2020
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Экономика В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

В России долги по зарплате за месяц увеличились на 7,1%

На 1 августа суммарная просроченная задолженность по заработной плате российских предприятий составила 2,7 млрд руб. За месяц долги увеличились на 182,9 млн руб. или на 7%, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как следует из отчета Росстата, из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в 2019 г., приходится 1,2 млрд руб. Остальная часть долга "висит" с прошлых лет.

Общее количество работников, которым должны предприятия - 42,5 тыс. человек. Из них 46% – работники обрабатывающих производств, 17% – строительства, 12% – добычи полезных ископаемых; 9% – сельского хозяйства.

В территориальном разрезе, наибольший долг скопили предприятия и организации Центрального федерального округа - 648 млн руб.

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В России долги по зарплате за месяц увеличились на 7,1%

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Теги: долг по зарплате, Росстат



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