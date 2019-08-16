Пилотам A321 "Уральских авиалиний" присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Благодаря действиям пилотов удалось сохранить жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа во время инцидента, произошедшего накануне в Подмосковье.

Остальные члены экипажа – бортпроводники – награждены Орденами Мужества.

"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ.

"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - цитирует главу государства ТАСС.

Президент выразил надежду, что "таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило".

"Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <...> удовлетворительным", - заметил глава государства.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.