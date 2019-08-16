07 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Разлив нефтепродуктов Сайма Сургут чистая река (2019) | Фото: Администрация Сургута, Рамиль Нуриев

В Сургуте полностью ликвидирован разлив нефтепродуктов на Сайме

В Сургуте закончена "уборка" реки Сайма, пострадавшей от разлива нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, о разливе площадью в 2 тыс. "квадратов" стало известно утром 14 августа. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию, однако позже глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов сообщил о возможном открытом сливе отходов в реку: найдены следы от грузовой машины, с которой нефтепродукты были слиты в ливневую канализацию, откуда попали в реку. Замглавы Сургута Алексей Жердев сообщил, что угрозы экологической ситуации и жизни людей нет, опасность для животного мира минимальна.

Три дня специалисты Сургутского спасательного центра, управления по природопользованию и экологии города собирали нефтепродукты. Жердев отметил, что основной этап работ выполнен.

"Дежурное заграждение оставят на выходные, чтобы понаблюдать, проявятся ли маслянистые пятна еще. Но на данный момент проблема решена. Заодно был очищен берег реки – вывезли несколько машин мусора", - сказал чиновник.

Разлив нефтепродуктов Сайма Сургут чистая река(2019)|Фото: Администрация Сургута, Рамиль Нуриев

Тому, кто слил нефтепродукты в Сайму, грозит штраф от 5 до 200 тыс. руб. в зависимости от того, кем является нарушитель. Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, администрация города обратится в суд.

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В Сургуте полностью ликвидирован разлив нефтепродуктов на Сайме

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Теги: Сайма, разлив нефтепродуктов, административка, Природнадзор Югры, Сергей Пикунов



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