В дело о банкротстве Utair вступил оренбургский банк

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" обратился в Арбитражный суд ХМАО с заявлением о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании Utair. Банк заявил о долге перевозчика в размере 4,9 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Арбитраж ранее отказал в признании авиакомпании банкротом. В картотеке отмечено, что два заявителя "Юган-Юнион кард" и "ГИДПРОМЭНЕРГОСТРОЙ" попросили приостановить производство.

Ранее сообщалось, что иски к перевозчику могут подать основные банки-кредиторы из-за просроченных выплат.