07 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
ходорковский, твиттер, соцсети, скрин, мбх медиа (2019) | Фото:соцсети, фан

Беглый олигарх Ходорковский создает спецструктуру в Европе для свержения конституционного строя РФ

Михаил Ходорковский, известный как основной спонсор российской «оппозиции», заявил, что намерен способствовать повышению активности гражданского общества в РФ. Такое решение он принял на основании потенциального ужесточения мер, направленных против деятельности активистов. Сбежавший в Европу бывший олигарх планирует поручить разработку антиправительственной стратегии специальной рабочей группе.

 

фан, скрин, ходорковский, соцсети(2019)|Фото:ФАН, скрин

Стало известно, что одной из задач, поставленной перед членами группы, стала подготовка «списка Шевченко». В него войдут имена политиков, государственных и общественных деятелей, которые якобы виновны в притеснениях «оппозиционных» активистов.

Заметим, что название списку дали по имени Анастасии Шевченко. Сотрудница признанной нежелательной в России организации «Открытая Россия» стала известна после того, как её дочь умерла в интернате, пока шёл процесс рассмотрения уголовного дела по факту работы на организацию Ходорковского.

Антиправительственные СМИ тут же обвинили судей в отказе предоставить Шевченко возможность находиться рядом с больным ребёнком. Тем не менее, позже выяснилось, что такое разрешение Шевченко получила, но не успела вовремя добраться до Ростовской области. Отметим, что до этого сторонница Ходорковского посещала интернат всего несколько раз в год.

ходорковский, скрин, отркытая россия(2019)|Фото:скрин, соцсети

Вообще с небезызвестной «Открытой Россией» связаны многие личности, активно проявляющие себя в качестве сторонников Алексея Навального. К примеру, Андрей Пивоваров занимался координацией этой организации.

«МБХ-медиа», также принадлежащий Ходорковскому, никогда не отказывал себе в поддержке предвыборной кампании сторонников Навального. А когда стало известно о недопуске до участия в выборах Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и других «независимых» кандидатов, ресурс поддержал и занялся освещением несанкционированных митингов в Москве. Напомним, что массовые акции протеста  были организованы несостоявшимися кандидатами как ответ на законное решение МГИКа.

Неоднократно сам Михаил Ходорковский выражал свою солидарность с организаторами в Twitter-аккаунте.

ходорковский, твиттер, соцсети, скрин, мбх медиа(2019)|Фото:соцсети, фан

 

Ходорковский когда-то получил досрочное освобождение, пообещав больше не заниматься политической деятельностью. Однако сейчас он активно вмешивается в деятельность радикально настроенных активистов, всеми силами приумножая масштабы беспорядков в Москве. Бывший нефтяник, на счету которого заказные убийства и отмывание денег, сумел с помощью доверенных лиц сохранить значительную часть своих финансов. Эти деньги и привлекают на его сторону «борцов против коррупции».

Но стоит заметить, что в России хорошо устроиться им не удастся, особенно после того, как Ходорковский прекратил скрывать свою причастность к российскому либеральному движению. Власти будут жёстко пресекать деятельность активистов, которые, работая в спонсируемых Ходорковским структурах, буквально признаются в намерении свергнуть легитимное правительство.

Сторонникам нынешнего протестного движения стоит осознать, что «борцы за демократию» ведут свою деятельность на средства, полученные от преступника. Ходорковский занимается спонсорством навальнистов из-за обиды на власти за потерю своего положения в российском обществе.

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Беглый олигарх Ходорковский создает спецструктуру в Европе для свержения конституционного строя РФ

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Теги: ходорковский, мбх-медиа, свержение конституционного строя, выборы в мосгордуму, любовь соболь



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