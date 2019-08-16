07 Сентября 2020
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Экономика В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Минтруд подготовил поправки в закон о повышении МРОТ до 12 130 рублей

Минтруд подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ).

Согласно им, МРОТ с 1 января 2020 года планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщила пресс-служба министерства.

Законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года.

В этом году размер МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей.

Как сообщалось, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году коснется только 4 млн россиян.

Ранее глава профсоюзной федерации Михаил Шмаков заявил, что минимальную зарплату нужно соотносить с минимальным потребительским бюджетом, то есть считать ее на уровне 25 тыс. рублей.

В Госдуме поддержали идею реального просчета МРОТ, а в Совфеде считают, что на это нет денег.

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Минтруд подготовил поправки в закон о повышении МРОТ до 12 130 рублей

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Теги: минтруд, мрот



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