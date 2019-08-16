Жара и дождь: синоптики дали окончательный прогноз на День города в Екатеринбурге

Завтра, 17 августа, в Екатеринбурге будет переменная облачность с небольшим дождем. Таков окончательный прогноз синоптиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по данным специалистов ФГБУ "Уральское УГМС", предстоящей ночью в уральской столице ожидается +15-17 градусов, а днем столбик термометра покажет +25-27 градусов тепла. Ветер ночью западный, а днем подует юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Будет облачно, а затем пройдет небольшой дождь.

Напомним, в субботу Екатеринбург будет праздновать День города.