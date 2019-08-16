Пассажиров A321 спасли постоянные тренировки экипажа и владение "ручным управлением"

Одним из факторов, оказавших решающее влияние на благополучный исход инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" в Подмосковье, стали постоянные тренировки и изучение нештатных ситуаций, так считает и сам экипаж, и руководство перевозчика. "Это свидетельствует о высоком уровне компетенции уральской и российской гражданской авиации, о сохранении лучших традиций отечественной летной школы", — отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Для обеспечения процесса обучения пилотов в поселке Кольцово с 2012 года работает специальный центр, оснащенный современным тренажером-симулятором семейства Airbus, который позволяет с точностью до 95% воссоздавать процесс полета и любые возможные внештатные ситуации, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Центр в российских масштабах — уникальный. Такие комплексы есть только в столице и в Свердловской области. К слову, в настоящее время в регионе созданы возможности не только для обучения пилотов, но и для полноценного технического обслуживания Airbus, обучения инженеров, отвечающих за состояние лайнеров. Буквально несколько дней назад губернатор Евгений Куйвашев дал старт работе новой очереди технического центра "Уральских авиалиний" и оценил возможности нового самолета Airbus A320Neo, пополнившего парк авиаперевозчика.

"Есть стандартная подготовка пилотов, которая соответствует федеральному закону, а есть дополнительные вещи, которые вносит каждая авиакомпания. В частности, как только у нас появился самолет А320, мы приобрели современный тренажер. Благодаря обучению на нем мы вводим новых пилотов в расписание. Это первое. Второе – мы делаем 100% расшифровку существующих полетов и на основании этой расшифровки корректируем программы обучения пилотов для того, чтобы они максимально были готовы ко всему. Чем уникален этот тренажер? Их очень мало вообще в мире. Голландская фирма их производит совместно с Airbus. Когда экипаж находится внутри самолета, ему почти полностью, на 95%, имитируется поведение кабины, поведение самолета, поведение всех агрегатов, включая двигатели, включая полностью авионику", — рассказывает заместитель генерального директора, коммерческий директор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.

По его словам, в обязательную программу подготовки пилотов входит обучение в режиме ручного управления самолетами. Как раз случай, который произошел накануне, показал высокий уровень готовности командира воздушного судна к ручному управлению.

"В конкретной ситуации смотрится весь набор факторов. Нельзя сделать какой-то стандарт: если у тебя так-то – сделай так-то. Когда человека обучают 10 разным ситуациям, он из 10 комбинирует одну уникальную и принимает правильное решение. Для этого его нужно каждый две недели, каждый месяц, каждый полгода тренировать. Тренировать, тренировать", — говорит Кирилл Скуратов.

После посадки самолета на кукурузное поле в Подмосковье эта ситуация тоже будет внесена в тренировочную программу симулятора.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов рассказал, что слаженными и профессиональными были и действия бортпроводников в момент происшествия.

"В кабине находились мы со вторым пилотом. Решение посадить в поле появилось после отказала второго двигателя и после устойчивого снижения самолета. Мы уже поняли, что самолет будет снижаться и набрать высоту или держать текущую высоту уже не удастся. Поэтому было принято решение садиться на поле. Боязни и страха не было. Поле я видел перед собой, видел курс на поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко, старался посадить с наименьшей вертикальной скоростью, чтобы самолет как можно мягче сел и проскользил плавно. По действиям кабинного экипажа хочу отметить, что сработали очень слаженно и быстро, профессионально. Очень смекалистые проводники. Быстро сообразили, открыли двери. Выполнили все согласно инструкции. За что им благодарность от пассажиров. И я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям профессиональным", — сказал Дамир Юсупов.

Он пожелал всем пассажирам, находившимся вчера на борту, здоровья и не бояться летать.

"Мы постоянно тренируемся, поэтому, согласно инструкции, всех быстро эвакуировали. Буквально меньше минуты, и все 226 человек были в кукурузном поле. Все нормально. Первые минуты все, вроде бы, закричали. Было много детей. Но мы попросили всех успокоиться, сказали, где выходы. И все друг за другом начали прыгать. Мы не знали, что ситуация нештатная, пока не приземлились. Поэтому делали всё, как учили: двери открыть, всех эвакуировать, посмотреть, что нет пострадавших. Нас, можно сказать, ежедневно готовят. Мы отрабатываем ситуации посадки на воду, на сушу, разгерметизации. У нас все на высшем уровне", — рассказал старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий.

Дмитрий Ивлиций летает уже пять лет, из них три года — старшим бортпроводником. Именно он стал автором фразы, растиражированной журналистами и блогерами, "Идем правее, на солнце, вдоль рядом кукурузы". Такую инструкцию бортпроводник давал эвакуированным пассажирам лайнера.