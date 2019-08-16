07 Сентября 2020
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класс, школа, благотворительная программа (2019) | Фото: Транснефть - Сибирь

"Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования

АО "Транснефть – Сибирь" полностью выполнило мероприятия по ремонту и оснащению школ, предусмотренные трехлетней корпоративной благотворительной программой развития школьного образования ПАО "Транснефть", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

В рамках корпоративной благотворительной программы в 2019 году предприятие завершило ремонт и оснащение кабинетов химии, физики и математики в 14 школьных учреждениях на территориях ведения деятельности - в Тюменской, Курганской и Свердловской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецкого автономных округах.

Корпоративная благотворительная программа развития школьного образования ПАО "Транснефть" на 2017 – 2019 годы реализуется с целью создания необходимых условий для организации качественного учебного процесса. Всего за указанный период на эти цели АО "Транснефть – Сибирь" выделило финансирование в объеме 106,6 млн руб.

класс, школа, благотворительная программа(2019)|Фото: Транснефть - Сибирь

класс, школа, благотворительная программа(2019)|Фото: Транснефть - Сибирь

В школьных классах за счет средств предприятия были произведены отделочные работы, проведена новая система электроснабжения, установлены энергосберегающие диодные световые приборы, в классах были установлены новые оконные стеклопакеты и дверные блоки. Кабинеты химии были переоборудованы в лаборатории, позволяющие безопасно проводить опыты с реактивами за каждой отдельной партой. Во всех кабинетах естественных и точных наук установлены интерактивные доски и другое учебное оборудование, соответствующее профилю изучаемого предмета.

класс, школа, благотворительная программа(2019)|Фото: Транснефть - Сибирь

класс, школа, благотворительная программа(2019)|Фото: Транснефть - Сибирь

Все работы завершены в срок, что позволит школьникам встретить День знаний в обновленных классах с современной мебелью и оборудованиям.

класс, школа, благотворительная программа(2019)|Фото: Транснефть - Сибирь

Отметим, что благотворительная программа "Транснефти" рассчитана на период 2017 – 2019 годов и охватывает 169 населенных пунктов регионов присутствия компании на территории восьми федеральных округов Российской Федерации. В общей сложности адресную помощь получит 241 школа. Всего за трехлетний период финансирование школьного образования составит 1509,4 млн руб.

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"Транснефть – Сибирь" полностью выполнило корпоративную благотворительную программу развития школьного образования

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Теги: класс, школа, благотворительная программа, Транснефть – Сибирь



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