07 Сентября 2020
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Экономика Курганская область
Антон Силуанов (2019) | Фото:Накануне.RU

"Есть банальная причина". Антон Силуанов объяснил, почему в России сокращается количество субъектов МСП

Первый вице-премьер Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что количество малых и средних предприятий в России сокращается из-за перехода в разряд более крупных и снижения числа "компаний-однодневок", передает корреспондент Накануне.RU.

"В последнее время в СМИ появились такие статьи, что количество МСП сокращается. Здесь нужно более глубоко вникнуть в этот вопрос. Действительно по перечню малых и средних предпринимателей, которые зарегистрированы в реестре, происходит небольшое сокращение. Связано это с тем, что целый ряд малых и средних предпринимателей переходит в разряд более крупных предпринимателей", - рассказал он.

Таких предприятий, по словам вице-премьера, за последний год около 3 тысяч.

"Есть банальная причина, потому что не все малые предприятия, продолжая свою работу, сдают информацию в налоговую службу, которая попадает с этот реестр. Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают", - добавил он.

Антон Силуанов(2019)|Фото:Накануне.RU

При этом он подчеркнул, что объем выручки предприятий малого сегмента за последний год увеличился на 25%.

"Это значительный объем. Здесь ни о каком сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей неправильно вести речь", - подчеркнул он.

Кроме того, в России за последние годы резко снизилось количество "компаний-однодневок".

"Большинство этих компаний, как правило, зарегистрированы, как малые и средние предпринимательства. Здесь идет очищение списка от недобросовестных компаний. Это тоже влияет на число зарегистрированных предпринимателей в малом и среднем бизнесе", - отметил Силуанов.

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"Есть банальная причина". Антон Силуанов объяснил, почему в России сокращается количество субъектов МСП

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Теги: Антон Силуанов, малый бизнес, МСП,



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