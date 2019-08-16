В Перми водитель мотоцикла после аварии впал в кому и умер. Родственники винят врачей, началась проверка

Началась проверка информации о смерти в клинике 21-летнего водителя мотоцикла, потерявшего в аварии ступню, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, 22 июля потерпевший ехал на мотоцикле по Верещагино. Коляска его транспортного средства начала переворачиваться, водитель попытался затормозить, мотоцикл прижал его ступню к отбойнику, и её оторвало. Попав в больницу, пострадавший впал в кому, а вскоре умер. Такой исход его родные сочли результатом некачественной работы врачей.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU сообщили, что его сотрудники начали доследственную проверку случившегося.