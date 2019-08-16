07 Сентября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
наркотики (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Крупный наркобарон сбежал из киевского аэропорта при депортации

Вечером 15 августа из аэропорта "Борисполь" убежал от СБУ основатель крупнейшего в мире онлайн-маркета наркотиков гражданин Израиля и США Амос Дов Сильвер. Его собирались депортировать в Израиль.

Он был задержан в Киеве по требованию израильской полиции в марте с.г. Это подавалось как крупнейшая успешная спецоперация украинской полиции совместно с зарубежными коллегами. После судебной волокиты Верховный суд Украины постановил депортировать его немедленно.

В аэропорту Сильвера сопровождали сотрудники СБУ. Во время проверки багажа у одного из них пограничники нашли нож. Тот начал спорить, доказывая свое право на это, и в суматохе наркобарон развернулся и убежал. Догнать его не смогли, пишет "Страна". Пресс-служба прокуратуры Киева сообщает, что Сильвер просто исчез. Он находится в международном розыске.

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Крупный наркобарон сбежал из киевского аэропорта при депортации

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Теги: Украина, наркотики



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