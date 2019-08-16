Зеленский отказался от интервью российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от интервью "РИА Новости", которое направило в офис президента запрос о возможности интервью.

Более чем через две недели пришел издевательский ответ, в котором говорится, что офис благодарен за запрос, но график Зеленского не позволяет ему запланировать интервью, сообщает издание. К слову, "РИА Новости" на Украине заблокировано.

Зеленский, как и Петр Порошенко, не хочет разговаривать с российскими журналистами. Ранее он не раз называл Россию "врагом" и "агрессором".