07 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Антон Силуанов, Вадим Шумков, совещание, нацпроекты (2019) | Фото:Накануне.RU

"Пахать надо". План ускоренного развития Курганской области в сентябре представят в Правительство РФ

План ускоренного социально-экономического развития Курганской области в сентябре внесут на утверждение в Правительство РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наша задача – подготовить мероприятия по увеличению темпов роста региона, по вовлечению количества занятых, и соответственно увеличению роста доходов и заработных плат населения Курганской области. Мы подготовили план мероприятий, которые направлены на то, чтобы простимулировать действующий бизнес и активизировать экономическую активность в Курганской области. Наша задача заключается в том, чтобы вывести субъект на более высокие позиции и рейтинги в Российской Федерации по экономическим и социальным показателям. Такой план был подготовлен, в сентябре мы его внесем в Правительство", - рассказал Антон Силуанов.

Антон Силуанов, Вадим Шумков, совещание, нацпроекты(2019)|Фото:Накануне.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков акцентировал внимание, что это план ускоренного развития региона.

"Я благодарен Антону Силуанову и его коллегам, что они поддерживают наш посыл развиваться более быстрыми темпами. Мы должны говорить честно, что Курганская область существенно отстала от ряда субъектов, в том числе соседних. И нам придется бежать быстрее, чтобы догнать", - заявил он.

Особое внимание будет уделяться работе с бизнесом.

"Нам необходимо донести до предпринимателей меры поддержки, которые оказываются государством по ключевым направлениям развития. Это развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, вовлечение предпринимателей в национальный проект, и, конечно, это меры по стимулированию экспорта. Все эти вопросы сегодня будут обсуждаться с предпринимателями региона, и я уверен, что это тоже внесет своей вклад в динамику развития Курганской области", - добавил вице-премьер.

Антон Силуанов, Вадим Шумков, совещание, нацпроекты(2019)|Фото:Накануне.RU

При этом Антон Силуанов считает, что у Курганской области высокий потенциал для развития.

"Потенциал всегда высокий, особенно у тех регионов, у которых есть возможность для рывка в развитии. Именно на эти цели направлена наша программа по ускорению", - добавил он.

"Работать надо, коллеги. Сейчас наша задача – всем очень быстро и поступательно работать. Не болтать, не тратить время, а, говоря по-русски, пахать надо", - подчеркнул Вадим Шумков.

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"Пахать надо". План ускоренного развития Курганской области в сентябре представят в Правительство РФ

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Теги: Антон Силуанов, Вадим Шумков, Курганская область, план развития,



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