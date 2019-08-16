СКР изучает следы самолета A321 на кукурузном поле и берет пробы авиатоплива

Следственный комитет рассказал о расследовании инцидента с самолетом "Уральских авиалиний" в Подмосковье.

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Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие ведет СКР, МАК, транспортная прокуратура.

В СКР Накануне.RU сообщили, что сейчас "выполнен значительный объем следственных действий, направленных на закрепление обстановки на месте посадки воздушного судна, следов его касания и скольжения, фиксации положений механизмов и приборов".

МАК начал расшифровывать данные бортовых самописцев, так что СК будет ждать данные из "черных ящиков". А пока допрошена основная часть пассажиров, "истребованы документы об оказании им медицинской помощи".

"Следствием анализируются в том числе любительские видеоролики, отснятые пассажирами в момент полета и приземления воздушного судна. Члены кабинного и летного экипажей в ходе допросов дали свои пояснения, которые также будут проанализированы", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты продолжают осмотр агрегатов воздушного судна и фиксацию "следовой обстановки".

"В рамках расследования уголовного дела изучается техническая документация, для изучения отобраны образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно, организован комплекс следственных действий, направленных на изучение и оценку орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб", - добавили в СКР.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.