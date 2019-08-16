Куйвашеву рассказали о реализации проекта "Уральский картофель", который губернатор курирует лично

Сегодня, 16 августа, губернатору Евгению Куйвашеву презентовали вторую очередь стратегически значимого инвестиционного проекта Свердловской области "Уральский картофель".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, он призван обеспечить не только уральских, но и российских аграриев семенами картофеля отечественного производства. Его реализация началась в 2017 году, проект курирует лично губернатор. На строительство центра было выделено 25 млн рублей из областного бюджета и 15 млн рублей – из федерального.

Евгению Куйвашеву представили план второй очереди проекта, который уже к 2023 году позволит выйти на круглогодичный замкнутый цикл производства семенного картофеля в тысячу тонн. А в ближайшие годы планируется построить два овощехранилища общим объемом 310 тонн и расширить посадочные площади.

Как добавил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, проект "Уральский картофель" вошел в госпрограмму поддержки российского картофелеводства с финансированием из федерального бюджета в размере 170 млн рублей.

Отметим, что Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров по производству картофеля. Средний Урал обеспечивает себя культурой на 100%. Ежегодно площадь посадки картофеля составляет более 50 тысяч гектаров. Аграриями ежегодно высаживается 32-33 тысяч тонн оригинальных и элитных семян картофеля. Это семена собственного производства и приобретенные из-за рубежа. Для сохранения выращенного картофеля и других овощей ведется работа по строительству овощехранилищ. С 2013 года область ввела в эксплуатацию помещения, рассчитанные на хранение более чем 38 тысяч тонн. В 2018 году введены мощности еще на 5 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств продолжат получать поддержку от властей Среднего Урала в виде субсидий из регионального и федерального бюджетов.