Меньшов "По-живому": Стала бы героиня "Москва слезам не верит" участвовать в приватизации?

В новом выпуске "По-живому" журналиста Константина Семина состоялся разговор с Владимиром Меньшовым, видео уже доступно в блоге проекта "Агитпроп".

Знаменитый режиссер рассказывает, почему именно его фильм "Москва слезам не верит" отправили на соискание "Оскара", о том, как на его глазах начало раскалываться общество и появлялся новый тип молодых людей. Меньшов признался, что сегодня во многом он пересматривает оценки советской жизни, в интервью он вспоминал про отца, который служил в НКВД с 1939 году, как вступил в партию перед самым развалом Советского Союза, и признался, что до сих пор хранит свой партбилет, передает корреспондент Накануне.RU.

Меньшов считает, что существование настоящего народного кино, которого сегодня не хватает, зависит не от денег или состояния кинематографа, а от состояния общества и человеческого сознания. "Когда мы снимали кино, мы знали, что его ждут, – делится воспоминаниями Меньшов. – Появление нового фильма – это была какая-то новая страница".



Константин Семин предложил пофантазировать автору "Москва слезам не верит", что могло бы произойти с героями его фильмов, если бы они попали в 90-ые – стала бы главная героиня "Москвы слезам не верит" – "хозяйка" завода участвовать в приватизации производства? А ребята из "Розыгрыша" начали бы зарабатывать, как группа "Машина времени", об этом невозможно не думать, говорит Семин.

Что касается "Розыгрыша", хоть Меньшов и осуждал героя, который кичится своим желанием пробиться в жизни, но новый тип человека, который был уже на подходе, сценарист и режиссер очень верно угадали тогда, признается режиссер: "Через десяток лет они уже пошли стройными рядами".

По словам Меньшова, с 1960-х годов в обществе наметился раскол, который привел к 90-м, и общество поделилось на два лагеря: "Они и мы". "Они" – это были враги, номенклатура, начальство, руководящий состав: "На заводе свои враги, в институте – свои враги, это просто накачивалось общее состояние".

Меньшов рассказывает, что поначалу в демократический порыв Горбачева все поверили, и он производил хорошее впечатление года полтора, а вот Ельцин никогда режиссера не очаровывал, про него все стало понятно сразу.

Что касается текущего исторического периода, то, на взгляд режиссера, к Советскому Союзу в обществе относятся несправедливо, как было со Сталиным в 1956 году – "его превратили в помойку". Но у Меньшова складывается впечатление, что антисоветская пропаганда понемногу начала откатываться назад.

Интервью целиком: