Меньшов "По-живому": Стала бы героиня "Москва слезам не верит" участвовать в приватизации?

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    майкл корс каталог сумки вот

Общество В России В бывшем СССР
Владимир Меньшов, Константин Сёмин (2019) | Фото: youtube.com/Константин Сёмин

Меньшов "По-живому": Стала бы героиня "Москва слезам не верит" участвовать в приватизации?

В новом выпуске "По-живому" журналиста Константина Семина состоялся разговор с Владимиром Меньшовым, видео уже доступно в блоге проекта "Агитпроп".

Знаменитый режиссер рассказывает, почему именно его фильм "Москва слезам не верит" отправили на соискание "Оскара", о том, как на его глазах начало раскалываться общество и появлялся новый тип молодых людей. Меньшов признался, что сегодня во многом он пересматривает оценки советской жизни, в интервью он вспоминал про отца, который служил в НКВД с 1939 году, как вступил в партию перед самым развалом Советского Союза, и признался, что до сих пор хранит свой партбилет, передает корреспондент Накануне.RU.

Владимир Меньшов, Константин Сёмин(2019)|Фото: youtube.com/Константин Сёмин

Меньшов считает, что существование настоящего народного кино, которого сегодня не хватает, зависит не от денег или состояния кинематографа, а от состояния общества и человеческого сознания. "Когда мы снимали кино, мы знали, что его ждут, – делится воспоминаниями Меньшов. – Появление нового фильма – это была какая-то новая страница".

Москва слезам не верит, Вера Алентова, фильм(2019)|Фото: pikabu.ru


Константин Семин предложил пофантазировать автору "Москва слезам не верит", что могло бы произойти с героями его фильмов, если бы они попали в 90-ые – стала бы главная героиня "Москвы слезам не верит" – "хозяйка" завода участвовать в приватизации производства? А ребята из "Розыгрыша" начали бы зарабатывать, как группа "Машина времени", об этом невозможно не думать, говорит Семин.

Что касается "Розыгрыша", хоть Меньшов и осуждал героя, который кичится своим желанием пробиться в жизни, но новый тип человека, который был уже на подходе, сценарист и режиссер очень верно угадали тогда, признается режиссер: "Через десяток лет они уже пошли стройными рядами".

Владимир Меньшов(2019)|Фото: youtube.com/Константин Сёмин

По словам Меньшова, с 1960-х годов в обществе наметился раскол, который привел к 90-м, и общество поделилось на два лагеря: "Они и мы". "Они" – это были враги, номенклатура, начальство, руководящий состав: "На заводе свои враги, в институте – свои враги, это просто накачивалось общее состояние".

Меньшов рассказывает, что поначалу в демократический порыв Горбачева все поверили, и он производил хорошее впечатление года полтора, а вот Ельцин никогда режиссера не очаровывал, про него все стало понятно сразу.

Что касается текущего исторического периода, то, на взгляд режиссера, к Советскому Союзу в обществе относятся несправедливо, как было со Сталиным в 1956 году – "его превратили в помойку". Но у Меньшова складывается впечатление, что антисоветская пропаганда понемногу начала откатываться назад.

Интервью целиком:

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Меньшов "По-живому": Стала бы героиня "Москва слезам не верит" участвовать в приватизации?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: агитация и пропаганда, константин семин, владимир меньшов, москва слезам не верит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети