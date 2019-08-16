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Происшествия Центральный ФО В России
подсолнухи поле (2013) | Фото: gubernator74.ru

Умер второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске. Масло могло быть отравлено крысиным ядом

Следователи начали проверку в связи с госпитализацией семи человек с симптомами отравления в Ульяновске.

Из них умерли уже двое, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Среди пострадавших - двое детей, их жизнь вне опасности.

Проверяется версия об отравлении растительным маслом кустарного изготовления.

Ранее сообщалось, что подсолнечное масло, которое употребляли все отравившиеся, было куплено у одного и того же производителя.

Источник портала ulpravda.ru сообщил, что масло изготовил у себя дома житель села Михайловка Тереньгульского района. Подсолнечник он закупил у фермера в соседней Сызрани. Предположительно, аграрий хранил головки с семенами в ангаре, обработанном крысиным ядом.

Местные СМИ пишут, что уже несколько десятков человек в Самарской области отравились маслом из отравленных подсолнухов. В том числе - 69 узбекских мигрантов, работавших в "Кошелевском посаде" Сызранского района.

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Умер второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске. Масло могло быть отравлено крысиным ядом

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Теги: отравление, подсолнечное масло, ульяновск



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Ранее 16.08.2019 10:58 Мск Семь жителей Ульяновской области отравились подсолнечным маслом, один из них умер в больнице

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