Вернувшемуся во Внуково самолету Utair птица попала в лобовое стекло

Птица попала в лобовое стекло самолета авиакомпании Utair – это стало причиной возвращения борта в аэропорт вылета – Пулково. Рейс должен был завершиться в Уфе.

"Причиной возвращения рейса Москва—Уфа во Внуково стало попадание птицы в лобовое стекло, которой осталось целым. Посадка благополучная. Авиакомпания меняет самолёт. Вылет в Уфу запланирован на 15:30 по московскому времени", - цитирует агентство "Москва" представителя перевозчика.

Отметим, это уже второй подобный случай за день. Ранее вылет самолета авиакомпании "Победа" из Минеральных Вод был задержан на несколько часов из-за попадания в двигатель птицы.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 74 человека, один из них до сих пор находится в больнице