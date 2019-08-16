Рабочие погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти

В Волхове Ленинградской области на территории завода "Пикалевский цемент" при демонтаже обрушилась стена.

Погибли двое рабочих компании "Главцем", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на областное управление МЧС.

На заводе разбирали старый цех, говорится в телеграмм-канале Mash на Мойке. Рабочие при обрушении оказались под завалами.

В апреле в Саранске на рабочих обрушилась часть фасада демонтируемого дома.

Сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека, который был госпитализирован. Двое других обнаруженных рабочих погибли.