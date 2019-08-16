07 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В Нижневартовске 180 предпенсионеров смогут пройти переобучение по специальной программе

В Нижневартовске состоялось заседание постоянной муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На нём стало известно, что в городе стартует программа для обучения предпенсионеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По данным Гострудинспекции, в Нижневартовске права предпенсионеров не нарушают. Городской центр занятости населения проводит адресную работу в организациях, где есть работники предпенсионного возраста. Главная цель – не допустить риски необоснованного увольнения или нарушения их трудовых прав.

По словам директора центра Ирины Тихоновой, для повышения конкурентоспособности на рынке труда в 2019 году в рамках национального проекта "Демография" не менее 180 вартовчан предпенсионного возраста пройдут переобучение. На это дадут 8,5 млн руб.. Реализация предусматривает организацию профессионального обучения и дополнительного образования работников организаций предпенсионного возраста и тех их ровесников, кто в поиске работы обратился в службы занятости.

У работодателей Нижневартовска появилась возможность обучить предпенсионеров, что позволяет повысить уровень их компетенции, а также сохранить занятость. Уже заключены договоры на обучение 49 человек. К нему приступили 18 человек, ищущих работу, и 14 работников предпенсионного возраста.

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В Нижневартовске 180 предпенсионеров смогут пройти переобучение по специальной программе

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Теги: предпенсионеры, переобучение, Ирина Тихонова



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