В Нижневартовске 180 предпенсионеров смогут пройти переобучение по специальной программе

В Нижневартовске состоялось заседание постоянной муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На нём стало известно, что в городе стартует программа для обучения предпенсионеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По данным Гострудинспекции, в Нижневартовске права предпенсионеров не нарушают. Городской центр занятости населения проводит адресную работу в организациях, где есть работники предпенсионного возраста. Главная цель – не допустить риски необоснованного увольнения или нарушения их трудовых прав.

По словам директора центра Ирины Тихоновой, для повышения конкурентоспособности на рынке труда в 2019 году в рамках национального проекта "Демография" не менее 180 вартовчан предпенсионного возраста пройдут переобучение. На это дадут 8,5 млн руб.. Реализация предусматривает организацию профессионального обучения и дополнительного образования работников организаций предпенсионного возраста и тех их ровесников, кто в поиске работы обратился в службы занятости.

У работодателей Нижневартовска появилась возможность обучить предпенсионеров, что позволяет повысить уровень их компетенции, а также сохранить занятость. Уже заключены договоры на обучение 49 человек. К нему приступили 18 человек, ищущих работу, и 14 работников предпенсионного возраста.